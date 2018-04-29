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Надаль в 11-й раз завоевал титул в Барселоне

Рафаэль Надаль
18:49 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Первая ракетка мира Рафаэль Надаль без проблем защитил титул на грунтовом турнире АТР-500 в Барселоне с призовым фондом €2,794,220.

Финальный матч против Стефаноса Циципаса для Надаля не стал большой проблемой – грунтовый король затратил на победу чуть больше часа, позволив юному сопернику выиграть лишь три гейма.

В первом сете Надаль сделал два брейка, а на своей подаче не допустил ни одного брейк-поинта. Во второй партии Циципас при счете 0:3 не реализовал три брейк-поинта и окончательно смирился с поражением.

11-й титул в Барселоне принес Надалю чуть больше 500 тысяч евро призовых и 500 рейтинговых очков. Испанец защитил прошлогоднюю победу в столице Каталонии и сохранил за собой статус первой ракетки мира, опережая Роджера Федерер на 100 очков.

Стефанос Циципас за счет потрясающего прорыва в Барселоне заработал 245 тысяч евро призовых и 300 рейтинговых очков, что позволит греку с понедельника дебютировать в топ-50 рейтинга АТР.

Рафаэль Надаль в Барселоне оформил 77-й титул в карьере, 55 из которых были завоеваны на грунте. По количеству побед на турнирах АТР манакорец уступает только Роджеру Федереру, на счету которого 97 побед в 147 финалах.

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция) – 6:2, 6:1

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Новости спорта, Новости тенниса, Рафаэль Надаль, Теннис.
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