Украинская теннисистка проиграла в финале престижного турнира в США

За титул ITF в США Калинина соперничала с 28-летней колумбийкой Марианой Дуке-Марино, которая три года назад стояла в топ-70 рейтинга WTA.

Первый сет Калинина выиграла всухую всего за 27 минут, но развить свой успех 21-летней уроженке Новой Каховки не удалось. Ангелина за две следующих партии восемь раз проиграла свою подачу, ответив лишь тремя брейками.

Попадание в финал 80-тысячника позволит Калининой с понедельника подняться на рекордную в карьере 137-ю строку в рейтинге WTA.

В текущем сезоне Ангелина Калинина выиграла три турнира ITF с призовым фондом $25,000 в Дайтоне-Бич, Орландо и Джексоне.

Финал

Ангелина Калинина (Украина, 5) — Мариана Дуке-Марино (Колумбия, 4) – 6:0, 1:6, 2:6