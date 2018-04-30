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Украинская теннисистка проиграла в финале престижного турнира в США

Ангелина Калинина
07:32 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Украинская теннисистка Ангелина Калинина уступила в финале грунтового турнира в Шарлоттсвилле (США) с призовым фондом $80,000.

За титул ITF в США Калинина соперничала с 28-летней колумбийкой Марианой Дуке-Марино, которая три года назад стояла в топ-70 рейтинга WTA.

Первый сет Калинина выиграла всухую всего за 27 минут, но развить свой успех 21-летней уроженке Новой Каховки не удалось. Ангелина за две следующих партии восемь раз проиграла свою подачу, ответив лишь тремя брейками.

Попадание в финал 80-тысячника позволит Калининой с понедельника подняться на рекордную в карьере 137-ю строку в рейтинге WTA.

В текущем сезоне Ангелина Калинина выиграла три турнира ITF с призовым фондом $25,000 в Дайтоне-Бич, Орландо и Джексоне.

Финал

Ангелина Калинина (Украина, 5) — Мариана Дуке-Марино (Колумбия, 4) – 6:0, 1:6, 2:6

 
 
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Новости спорта, Ангелина Калинина, Мариана Дуке-Марино, Новости тенниса, США, Теннис.
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