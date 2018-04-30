Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой

В обновленном рейтинге WTA от 23 апреля в первой десятке изменений не произошло. Элина Свитолина осталась по-прежнему четвертой.

Самый большой прогресс среди украинок у Марты Костюк – благодаря выходу во второй раунд турнира в Штутгарте наша спортсменка поднялась сразу на 24 позиции и теперь занимает 134 место.

Леся Цуренко и Катерина Бондаренко также смогли подняться в мировой классификации. Первая из них прибавила 2 строчки и закрепилась на 38-м месте, а вторая сменила 78-ю позицию на 77-ю.

Рейтинг WTA (30.04.2018):

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8055

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 6790

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6065

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5450

5 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 5382

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5100

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4700

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4276

9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3939

10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 3271

...38 (40) Леся Цуренко (Украина) – 1260

...70 (68) Катерина Козлова (Украина) – 894

...77 (78) Катерина Бондаренко (Украина) – 803

...134 (158). Марта Костюк (Украина) – 461

...137 (151) Ангелина Калинина (Украина) – 446

... 177 (162) Даяна Ястремская – 324