Свитолина осталась на 4 месте чемпионской гонки WTA
Новости спорта: Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 30 апреля чешка Каролина Плишкова поднялась на пятую строчку. Лучшая из украинок, Элина Свитолина, осталась на 4-й позиции.
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) – 2820
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 2485
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 2110
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 1855
5 (10). Каролина Плишкова (Чехия) – 1720
6 (5). Петра Квитова (Чехия) – 1622
7 (6). Наоми Осака (Япония) – 1521
8 (7). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1476
9 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1352
10 (9). Дарья Касаткина (Россия) – 1324