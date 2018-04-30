Свитолина осталась на 4 месте чемпионской гонки WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 30 апреля чешка Каролина Плишкова поднялась на пятую строчку. Лучшая из украинок, Элина Свитолина, осталась на 4-й позиции.

1 (1). Каролина Возняцки (Дания) – 2820

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 2485

3 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 2110

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 1855

5 (10). Каролина Плишкова (Чехия) – 1720

6 (5). Петра Квитова (Чехия) – 1622

7 (6). Наоми Осака (Япония) – 1521

8 (7). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1476

9 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1352

10 (9). Дарья Касаткина (Россия) – 1324