Рейтинг ATP: Долгополов и Стаховский продолжают терять позиции

В обновленном рейтинге ATP от 30 апреля в первой десятке изменений не произошло. Лидирует по-прежнему Рафаэль Надаль.

Лучший из украинцев, Александр Долгополов, потерял две позиции и теперь занимает 56 место.

Рейтинг ATP (30.04.2018):

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670

3 (4). Александр Зверев (Германия) – 5195

4 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985

5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4950

6 (6). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3755

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3390

9 (9). Джон Иснер (США) – 3125

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3125

...56 (54). Александр Долгополов (Украина) – 966

...126 (122). Сергей Стаховский (Украина) – 445

...258 (256). Илья Марченко (Украина) – 202