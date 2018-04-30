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Рейтинг ATP: Долгополов и Стаховский продолжают терять позиции

Александр Долгополов
12:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновленном рейтинге ATP от 30 апреля в первой десятке изменений не произошло. Лидирует по-прежнему Рафаэль Надаль.

Лучший из украинцев, Александр Долгополов, потерял две позиции и теперь занимает 56 место.

Рейтинг ATP (30.04.2018):

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (4). Александр Зверев (Германия) – 5195
4 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985
5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4950
6 (6). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3755
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3390
9 (9). Джон Иснер (США) – 3125
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3125

...56 (54). Александр Долгополов (Украина) – 966
...126 (122). Сергей Стаховский (Украина) – 445
...258 (256). Илья Марченко (Украина) – 202

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Новости спорта, Александр Долгополов, Александр Зверев, Марин Чилич, Новости тенниса, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Теннис.
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