Рейтинг ATP: Долгополов и Стаховский продолжают терять позиции
Новости спорта: Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В обновленном рейтинге ATP от 30 апреля в первой десятке изменений не произошло. Лидирует по-прежнему Рафаэль Надаль.
Лучший из украинцев, Александр Долгополов, потерял две позиции и теперь занимает 56 место.
Рейтинг ATP (30.04.2018):
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (4). Александр Зверев (Германия) – 5195
4 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985
5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4950
6 (6). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3755
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3390
9 (9). Джон Иснер (США) – 3125
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3125
...56 (54). Александр Долгополов (Украина) – 966
...126 (122). Сергей Стаховский (Украина) – 445
...258 (256). Илья Марченко (Украина) – 202