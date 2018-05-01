Юная украинская теннисистка претендует на престижную награду от WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк попала в число претенденток на звание "Прорыв месяца" в апреле.

В прошлом месяце 15-летняя киевлянка запомнилась теннисным болельщикам по всему миру своим выступлением на турнире WTA Premier в Штутгарте.

Там юная украинка выиграла три раунда квалификации, одержала дебютную победу в основной сетке турнира WTA и на равных боролась с седьмой ракеткой мира Каролин Гарсией.

Помимо Костюк в число претенденток вошли Бернарда Пера и Ана Богдан. Американка в апреле дошла до четвертьфинала на "Премьере" в Чарльстоне - лучший ее результат в WTA-туре на данный момент, а румынка стала полуфиналисткой турниров в Монтеррее и Боготе, где уступила только будущим чемпионкам.