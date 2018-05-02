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Серена Уильямс снялась с турнира в Мадриде

Серена Уильямс
09:04 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Экс-первая ракетка мира может вернуться в тур, выступив в Риме

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс отказалась от выступления на турнире серии WTA Premier Mandatory в Мадриде.

В недавнем интервью американка заявила, что в скором времени отправится во Францию в академию своего наставника Патрика Муратоглу и еще не знает наверняка, будет ли выступать в Мадриде, но планирует сыграть в Риме и на Roland Garros.

Одной из причин отказала ехать в Мадрид могли стать высказывания главного организатора турнира Иона Цириака, который раскритиковал женский теннис за его малоприбыльность в отличии от мужского, а также намекнул на лишний вес Уильямс-младшей, ставя ей в пример Штеффи Граф, которая «могла бы стать олимпийской чемпионкой в беге на короткие дистанции, если бы не играла в теннис».

Отметим, что в основной сетке турнира в Мадриде сыграют Элина СвитолинаЛеся Цуренко, а также 15-летняя Марта Костюк, получившая Wild Card от организаторов. За место в «основе» поборется Катерина Бондаренко, которая начнет выступление в квалификации.

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Новости спорта, WTA, Новости тенниса, Серена Уильямс, Теннис.
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