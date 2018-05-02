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Свитолина – об эротической фотосессии, Роналду и любимом турнире (Видео)

Элина Свитолина
11:35 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Четвертая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о любимом турнире, желании запустить собственный стартап и эротической фотосессии.

Элина Свитолина дала интервью FootballHub о спорте и не только.

Об эротической фотосессии

«Пока что не знаю, пока еще подумаю, какие будут варианты [в будущем]. Мне очень понравилась та фотосессия, были очень хорошие снимки, хорошая атмосфера, профессиональная команда, которая мне помогла получить те фотографии, которые мы все видели.

Для меня это было нормально. Я очень много участвовала в фотосессиях, хотя таких еще не было, но чего-то новенького хотелось. Согласилась, и на все 100% была уверена, что это был правильный выбор».

О бизнес-идеях

«В последнее время читала достаточно много книг про бизнес, самое интересное – Роберт Кийосаки. Мне очень интересно всегда узнавать что-то новое. Там о том, как делать свой стартап

Конечно, [задумываюсь, чтобы делать свой стартап]. Очень много проектов, которые хочется произвести в жизнь, но это очень большая работа. Пока что это только идеи.

Сейчас мы работаем над благотворительностью. Стараемся как можно быстрее ее запустить, будет очень интересный проект».

О тренировках и отдыхе

«Обычно я тренируюсь утром и после обеда. Поэтому примерно сумме четыре-пять часов я полностью занята.

Свободное время я обычно люблю проводить с друзьями, бывать в каких-то новых местах. В Лондоне очень много мест, куда можно сходить, расслабиться, почитать книгу на улице. Есть тут, чем заниматься».

О любимом турнире

«Надеюсь, что смогу намного лучше сыграть на Уимблдоне, чем удавалось раньше.

Для каждого игрока какой-то турнир остается в сердце, как более интересный, который мотивирует на победу. Для меня не Уимлбдон самый интересный турнир, а Ролан Гаррос – он меня всегда подстегивает. После победы среди юниоров хочется выиграть его первым».

 
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Новости спорта, WTA, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
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