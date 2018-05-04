Украинка Бондаренко сыграет в квалификации турнира WTA в Мадриде

В первом раунде квалификации турнира Mutua Madrid Open 31-летняя украинская теннисистка Екатерина Бондаренко встретится с 17-летней сербкой Ольгой Данилович. Об этом сообщает БТУ.

77-й номер мировой классификации Катерина Бондаренко получила на турнире в Мадриде одиннадцатый номер посева, Ольге Данилович была предоставлена wild card.

Отметим, что Бондаренко четвертый год подряд принимает участие в отборе Mutua Madrid Open и еще ни разу не играла в столице Испании в основной сетке.

Грунтовый турнир WTA Mutua Madrid Open с призовым фондом €6,685,828 продлится в Мадриде с 5 по 12 мая.