Украинские теннисистки узнали соперниц по первому раунду турнира в Мадриде

Сегодня состоялась жеребьевка Mutua Madrid Open, по итогам которой все три украинки узнали своих соперниц по первому раунду. Элина Свитолина получила 4-й номер посева. В первом раунде она сыграет с француженкой Ализе Корне, которая занимает 34-е место в мировом рейтинге.

Лесю Цуренко в первом же раунде ждет тяжелое испытание в виде 10-й ракетки мира Петры Квитовой.

Марта Костюк попала в основную сетку турнира в Мадриде благодаря уайлд-карду. В первом украинка сыграет с еще одной обладательницей уайлд-карда – 80-й ракеткой мира Ларой Арруабареной Весино из Испании.

Отметим, что сквозь сито квалификации пробиться в основную сетку турнира в Мадриде также попытается Катерина Бондаренко.

Mutua Madrid Open-2018 пройдет с 5 по 12 мая. Действующей чемпионкой турнира является Симона Халеп.