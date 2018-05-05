Стаховский сыграет в парном финале турнира ATP в Остраве

В полуфинале турнира "PROSPERITA OPEN" в Остраве украинский теннисист Сергей Стаховский в паре с Лукашем Росолом из Чехии обыграл первых сеяных Томаша Беднарека и Андреаса Миеса со счетом 7:5, 6:3. Об этом сообщает БТУ.

Теннисный поединок продолжался 1 час 10 минут. В каждом сете Стаховский и Росол выполнили по два брейка и проиграли по одному гейму на своей подаче.

Ранее в финал прошли четвертые сеянные турнира Аттила Балаж и Гонсало Оливейра.

Напомним, что в прошлом году Сергей Стаховский стал чемпионом в парном разряде на соревнованиях ATP Challenger в Карши и Сеговии. Турнир "PROSPERITA OPEN - ATP Challenger Tour с призовым фондом 64 тыс. евро продлится в Остраве до 6 мая.