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Стаховский сыграет в парном финале турнира ATP в Остраве

Сергей Стаховский
10:11 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Вторая "ракетка" Украины Сергей Стаховский поборется за титул в парном разряде турнира ATP Challenger Tour в Остраве (Чехия).

В полуфинале турнира "PROSPERITA OPEN" в Остраве украинский теннисист Сергей Стаховский в паре с Лукашем Росолом из Чехии обыграл первых сеяных Томаша Беднарека и Андреаса Миеса со счетом 7:5, 6:3. Об этом сообщает БТУ.

Теннисный поединок продолжался 1 час 10 минут. В каждом сете Стаховский и Росол выполнили по два брейка и проиграли по одному гейму на своей подаче.

Ранее в финал прошли четвертые сеянные турнира Аттила Балаж и Гонсало Оливейра.

Напомним, что в прошлом году Сергей Стаховский стал чемпионом в парном разряде на соревнованиях ATP Challenger в Карши и Сеговии. Турнир "PROSPERITA OPEN - ATP Challenger Tour с призовым фондом 64 тыс. евро продлится в Остраве до 6 мая.

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Новости спорта, ATP, Новости тенниса, Сергей Стаховский, Теннис.
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