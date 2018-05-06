Чемпионат мира по хоккею 2018

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Украинка Киченок вышла во второй круг турнира в Мадриде

Надежда Киченок
10:02 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Надежда Киченок и Анастасия Родионова одолели соперниц из США и Германии.

Украинка Надежда Киченок в паре с Анастасией Родионовой из Австралии обыграли Ракель Атаво из США и немку Анну-Лену Гренефельд в матче первого круга турнира серии WTA Premier Mandatory в Мадриде.

Киченок и Родионова в двух сетах победили со счетом 6:2, 6:4, потратив на это немного более часа.

Украинка и австралийка сделали 2 эйса, допустили одну ошибку при вводе мяча в игру и совершили 4 брейк-поинта из 16.

Их соперницы совершили 1 эйс, сделали три двойных ошибки и выиграли 1 гейм на приеме.

Во втором круге соперницами Киченок и Родионовой станут теннисистки из Чехии Барбара Стрыцова и Андрея Главачкова-Сестини.

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Новости спорта, Надежда Киченок, Новости тенниса, Теннис.
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