Костюк проиграла Аррубаррене в первом круге турнира WTA в Мадриде

Результат встречи на Estadio Manuel Santana - 3:6, 6:4, 2:6..

26-летняя испанка сейчас занимает 80-е место в мировом рейтинге, а 15-летняя Костюк - 134-е. Отметим, что до этого Марта дошла до четвертьфинала престижных соревнований в Штутгарте и по итогам апреля заняла второе место в номинации WTA "Прорыв месяца"

Во втором раунде Аррубарена встретится с лучшей в пртистоянни Тимея Бабоша (Венгрия) - Юлия Гёргес (Германия).

Ранее в субботу первая "ракетка" Украины Элина Свитолина обыграла в Мадриде французскую теннисистку Ализе Корне - 6:2, 6:2. В следующем матче Элина, которая посеяна под 4-м номером, сыграет с победительницей пары Барбора Стрицова (Чехия) - Карла Суарес Наварро (Испания).

Завтра одиночном раунде этих соревнований также стартует Леся Цуренко. Ее соперницей будет Петра Квитова из Чехии.

В парной комбинации на корт выйдут наши Екатерина Бондаренко и сестры Людмила и Надежда Киченок.