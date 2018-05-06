Чемпионат мира по хоккею 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Барселона - Реал: где сегодня смотреть Эль Класико
Барселона - Реал: где сегодня смотреть Эль Класико
Новости: Головкин - Мартиросян: полное видео боя
Головкин - Мартиросян: полное видео боя
Новости: Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России
Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России
Новости: Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
X

Костюк проиграла Аррубаррене в первом круге турнира WTA в Мадриде

Марта Костюк
20:19 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Перспективная украинская теннисистка Марта Костюк уступила хозяйке корта Ларре Аррубаррене в первом круге турнира WTA

Результат встречи на Estadio Manuel Santana - 3:6, 6:4, 2:6..

26-летняя испанка сейчас занимает 80-е место в мировом рейтинге, а 15-летняя Костюк - 134-е. Отметим, что до этого Марта дошла до четвертьфинала престижных соревнований в Штутгарте и по итогам апреля заняла второе место в номинации WTA "Прорыв месяца"

Во втором раунде Аррубарена встретится с лучшей в пртистоянни Тимея Бабоша (Венгрия) - Юлия Гёргес (Германия).

Ранее в субботу первая "ракетка" Украины Элина Свитолина обыграла в Мадриде французскую теннисистку Ализе Корне - 6:2, 6:2. В следующем матче Элина, которая посеяна под 4-м номером, сыграет с победительницей пары Барбора Стрицова (Чехия) - Карла Суарес Наварро (Испания).

Завтра одиночном раунде этих соревнований также стартует Леся Цуренко. Ее соперницей будет Петра Квитова из Чехии.

В парной комбинации на корт выйдут наши Екатерина Бондаренко и сестры Людмила и Надежда Киченок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Ларра Аррубаррена, Марта Костюк, Новости тенниса, Теннис.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)

"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)

Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Украинские теннисистки узнали соперниц по первому раунду турнира в Мадриде Украинка Бондаренко сыграет в квалификации турнира WTA в Мадриде Лучший украинский теннисист пропустит турнир Мастерс в Мадриде

Последние новости

В Пакистане на министра совершено покушение Экс-игрок "Черкасского Днепра" забил невероятный гол через себя (Видео) Снимки, показывающие насколько загрязнены водные ресурсы Земли (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
02 Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
03 Головкин - Мартиросян: полное видео боя
04 "И маму продадим!": Вернидуб высказался после матча с "Шахтером"
05 Головкин нокаутировал Мартиросяна
Новости сегодня
21:32 Хиджра — третий пол Индии, официально утвержденный законом (Фото)
21:32 Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России
21:23 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
21:09 Рафаилов жестко раскритиковал ТК "Футбол"
21:02 Мама из Японии делится снимками из своей жизни с тройняшками и двойняшками (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в 4 областях Украины
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украины
Новости: Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения
Тука объяснил, почему Javelin нет на Донбассе
Новости: Климатологи бьют тревогу: в мае в Киеве была "июльская" жара
Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
Новости: Невероятные девушки с внешностью, далекой от принятого стандарта красоты (Фото)
Невероятные девушки с внешностью, далекой от принятого стандарта красоты (Фото)
Добавить комментарий
0