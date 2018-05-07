Свитолина оценила свои шансы выиграть турнир WTA в Мадриде

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина считает, что в отличие от прошлых лет, в этом году ей удастся хорошо выступить на турнире в Мадриде.

"Несколько лет в Мадриде у меня складывались не так хорошо. Обычно, я приезжала сюда с другого турнира и у меня не было времени подготовиться, адаптироваться к кортам. В этом году все иначе, у меня было время. Думаю, у меня есть хороший шанс здорово выступить. Подготовка к грунту требует много энергии.

Каждую неделю условия другие, но я стараюсь быть готовой, особенно физически, этой мой приоритет. Здесь отличная погода, корты прекрасного качества. Стараюсь наслаждаться игрой в Мадриде. Это чудесный турнир и я счастлива, что здесь нахожусь, и хочу хорошо выступить", – цитирует украинку wtatennis.com.

Лучшим результатом Элины в Мадриде является выход во второй круг в 2015 и 2016 годах.