Чемпионат мира по хоккею 2018

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Свитолина оценила свои шансы выиграть турнир WTA в Мадриде

Элина Свитолина
01:14 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинская теннисистка призналась, что в прошлом году не успевала подготовиться к турниру.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина считает, что в отличие от прошлых лет, в этом году ей удастся хорошо выступить на турнире в Мадриде.

"Несколько лет в Мадриде у меня складывались не так хорошо. Обычно, я приезжала сюда с другого турнира и у меня не было времени подготовиться, адаптироваться к кортам. В этом году все иначе, у меня было время. Думаю, у меня есть хороший шанс здорово выступить. Подготовка к грунту требует много энергии.

Каждую неделю условия другие, но я стараюсь быть готовой, особенно физически, этой мой приоритет. Здесь отличная погода, корты прекрасного качества. Стараюсь наслаждаться игрой в Мадриде. Это чудесный турнир и я счастлива, что здесь нахожусь, и хочу хорошо выступить", – цитирует украинку wtatennis.com.

Лучшим результатом Элины в Мадриде является выход во второй круг в 2015 и 2016 годах.

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Новости спорта, WTA, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
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