Александр Зверев завоевал седьмой титул в карьере

Третья ракетка мира Александр Зверев выиграл турнир серии ATP-250 в Мюнхене. В финале соревнований 21-летний немец в двух сетах обыграл соотечественника Филиппа Кольшрайбера. Матч закончился со счетом 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час и 12 минут. За это время Зверев-младший сделал четыре эйса, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал четыре брейк-поинта. Его соперник выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку, а также выиграл один гейм на приеме.

Титул в Мюнхене стал седьмым в карьере Александра, принеся ему 89 тысяч долларов призовых и 250 очков в одиночный рейтинг АТР.