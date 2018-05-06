Цуренко разгромно проиграла Квитовой в первом круге Мадриде

Цуренко и Квитова в Мадриде проводили вторую очную встречу. Пять лет назад в Индиан-Уэллсе чешка обыграла теннисистку из Киева в двух сетах (6:2, 7:6).

В этот раз Квитова не допустила даже намека на борьбу. Двукратная чемпионка Уимблдона на победу над Цуренко затратила чуть больше одного часа.

Цуренко начала матч с брейка, чем только разозлила Квитову – чешка за 25 минут выиграла шесть геймов подряд и повела в счете. Во второй партии сценарий игры не изменился – Квитова вновь доминировала на приеме, а единственный брейк Цуренко стал слабым утешением для украинки.

Леся Цуренко за выступление в основной сетке Мадрида заработала 10 рейтинговых очков и 15 тысяч евро призовых.

1-й раунд

Петра Квитова (Чехия, 10) – Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:2