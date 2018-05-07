Чемпионат мира по хоккею 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Роналду получил серьезную травму в матче с "Барселоной"
Роналду получил серьезную травму в матче с "Барселоной"
Новости: Головкин - Мартиросян: полное видео боя
Головкин - Мартиросян: полное видео боя
Новости: Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России
Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России
Новости: Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
X

Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой

Элина Свитолина
09:44 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленном рейтинге WTA от 7 мая в первой десятке изменений не произошло. Элина Свитолина осталась по-прежнему четвертой.

Очередной личный рекорд установила Марта Костюк, которая поднялась на одну позицию и теперь занимает 133 место.

Отметим, увеличение количества украинок в топ-200 - Катарина Завацкая поднялась сразу на 63 позиции и впервые в карьере вошла в число лучших 200 мировых игроков..

Рейтинг WTA (07.05.2018):

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8055
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 6790
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6065
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5450
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 5273
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5100
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4700
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4276
9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3939
10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 3550

...39 (38) Леся Цуренко (Украина) – 1260
...66 (70) Катерина Козлова (Украина) – 894
...80 (77) Катерина Бондаренко (Украина) – 775
...133 (134). Марта Костюк (Украина) – 462
...136 (137) Ангелина Калинина (Украина) – 455
... 180 (177) Даяна Ястремская – 324
... 197 (260) Катарина Заватская – 290

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Гарбинье Мугуруса, Каролина Возняцки, Марта Костюк, Новости тенниса, Симона Халеп, Теннис, Элина Свитолина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)

"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)

Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Украинка Киченок вышла во второй круг турнира в Мадриде Свитолина с победы стартовала в Мадриде Стаховский сыграет в парном финале турнира ATP в Остраве

Последние новости

Свитолина опустилась на пятое место чемпионской гонки WTA Извержение Килауэа на Гавайях: разрушено 30 домов Карри вошел в тройку лучших снайперов в истории плей-офф НБА
Сегодня читают в спорте
01 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
02 Роналду получил серьезную травму в матче с "Барселоной"
03 Денисов: Терять чемодан с премиальными обидно
04 "Динамо" – "Шахтер": прогноз букмекеров на финал Кубка Украины
05 "Барселона" и "Реал" не выявили победителя
Новости сегодня
11:12 Курьезные снимки, которые демонстрируют жизнь людей до и после рождения детей
11:06 Польские фермеры хотят отгородиться забором от России
10:58 Линдси Лохан обзавелась симпатичным ассистентом
10:57 Иранский художник создает сюрреалистичные миры с помощью фотошопа (Фото)
10:55 Конгресс покажет российскую рекламу, влиявшую на выборы США
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ГСЧС рассказали о текущей ситуации в Балаклее
В ГСЧС рассказали о текущей ситуации в Балаклее
Новости: Джонсон: Отказ от программы по иранскому атому будет ошибкой
Джонсон об отказе от иранского атома
Новости: Объявлены результаты выборов в Ливане
Объявлены результаты выборов в Ливане
Новости: Рецепт дня: витаминный болгарский салат
Рецепт дня: витаминный болгарский салат
Добавить комментарий
0