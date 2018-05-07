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Теннис. Возняцки переиграла Барти и вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде

Каролина Возняцки
19:29 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Вторая ракетка мира Каролина Возняцки переиграла австралийку Эшли Барти на пути к четвертьфиналу турнира в Мадриде.

Датчанка Каролина Возняцки (2) одержала непростую победу над австралийкой Эшли Барти во втором круге турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания) — 6:2, 4:6, 6:4. В решающей партии действующая чемпионка Australian Open уступала со счётом 2:4, но затем в борьбе взяла четыре гейма подряд.

Поединок продолжался 2 часа 7 минут. Возняцки 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Барти 2 эйса, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в четвертьфинал Каролина сразится с голландкой Кики Бертенс.

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Новости спорта, Premier Mandatory 2018, Каролина Возняцки, Новости тенниса, Теннис, Эшли Барти.
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