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Марта Костюк - о выступлении на турнире WTA в Мадриде

Марта Костюк
20:34 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинка Марта Костюк прокомментировала выступления на турнире в Мадриде.

Юная украинская теннисистка Марта Костюк несмотря на вылет в первом же круге турнира серии WTA Premier Mandatory в Мадриде, горда собой, так как очень рано выступила на соревнованиях такого калибра.

"Условия на корте в Мадриде были совсем иными, вероятно из-за высоты над уровнем моря. Должна сказать, что я играла с неправильным натяжением струн.

Но даже пусть так, были моменты, которые я делала правильно и неправильно. По сравнению с прошлым турниром, думаю, я во многом стала лучше. Иногда проиграть это тоже хорошо.

Игра на центральном корте? Да, я всегда мечтала выступать на больших стадионах. Очень благодарна организатором турнира за "wild card" и что мне выдалась возможность сыграть на таком корте. Это здорово. Я всегда смотрела турнир в Мадриде по телевизору и мечтала здесь сыграть. Я очень горжусь собой, что смогла выступить тут так скоро.

Учусь ли я до сих пор? Да, перед Ролан Гаррос я возвращаюсь в Киев и дальше уже буду свободной птицей", – приводит слова 15-летней Костюк издание btu.org.ua со ссылкой на puntodebreak.com.

Также украинка рассказала о выступлении на Australian Open.

"Это было очень запоминающееся время, но я не помню абсолютно все. В теннисе чувство победы продолжается минут пять после выигрыша, а потом ты уже должен готовиться к следующему матчу. Возможно, если бы я победила в Австралии, то у меня были бы другие чувства. Но да, на данный момент, вероятно, это мои лучшие воспоминания", – подытожила Костюк.

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Новости спорта, Premier Mandatory, Марта Костюк, Новости тенниса, Теннис.
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