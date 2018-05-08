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Теннис. Свитолина не смогла пробиться в третий раунд турнира в Мадриде

Элина Свитолина
21:15 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинка Элина Свитолина во втором раунде турнира в Мадриде противостояла испанской теннисистке Карле Суарес Наварро.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в третий раунд грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде, уступив в матче второго круга испанке Карле Суарес Наварро.

Элина Свитолина (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 6:2, 6:7(3), 4:6

Украинка в фантастическом стиле выиграла первый сет, после неудачи на старте выиграв шесть геймов подряд.

На старте второго сета Свитолина не реализовала три брейк-пойнта, а потом упустила свою подачу, но сразу же сравняла счет 2:2. В седьмом гейме у Свитолиной появился шанс на брейк, но она его не использовала, а потом упустила и свою подачу – 3:5. Элина не дала Карле подать на сет и перевела игру на тай-брейк, где меньше ошибок допустила испанка и выиграла второй сет.

В решающем сете обе теннисистки брали свои подачи до счета 4:4, когда украинка отдала свою и оказалась на грани вылета с турнира. На подаче Суарес Наварро развернулась настоящая драма - Свитолина отыгралась с 0:40, имела два брейк-пойнта, но с пятой попытки испанка все же подала на матч.

Для девушек это был третий очный поединок в этом году, седьмой за всю историю их противостояния (3-3 до сегодняшнего матча).

Добавим, что Свитолина уже трижды доходила до второго круга в Мадриде, но пройти дальше ей пока не удавалось.

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Новости спорта, Premier Mandatory, Карла Суарес-Наварро, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
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