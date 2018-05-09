Серена Уильямс снялась с турнира в Риме

Место американки в основной сетке турнира займет ее соотечественница — 19-летняя тенниситка Кэтрин Беллис.

Это не первый турнир, с которого Уильямс решила сняться. На прошлой неделе она приняла решение не участвоватьна соревнованиях в Мадриде.

Таким образом, к Ролан Гаррос американка может подойти без единого матча на турнирах с грунтовым покрытием. Перед началом главного грунтового турнира состоятся соревнования в Нюрнберге и Страсбурге, и для того, чтобы принять в них участие, Уильямс должна попросить wild card.

В марте Серена сыграла впервые с января прошлого года, когда ушла в декрет из-за близости рождения ребенка. В Индиан Уэллсе экс-первая ракетка мира уступила в третьем круге своей сестре Винус, а в Майами вылетела от Наоми Осаки в первом круге.

Турнир в Риме состоится с 13 по 20 мая.