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Серена Уильямс снялась с турнира в Риме

Серена Уильямс
11:11 Сегодня Телеграф

Новости спорта: 23-кратная чемпионка турниров Большого Шлема Серена Уильямс снялась с турнира в Риме, сообщается на официальной странице соревновий в Twitter.

Место американки в основной сетке турнира займет ее соотечественница — 19-летняя тенниситка Кэтрин Беллис.

Это не первый турнир, с которого Уильямс решила сняться. На прошлой неделе она приняла решение не участвоватьна соревнованиях в Мадриде.

Таким образом, к Ролан Гаррос американка может подойти без единого матча на турнирах с грунтовым покрытием. Перед началом главного грунтового турнира состоятся соревнования в Нюрнберге и Страсбурге, и для того, чтобы принять в них участие, Уильямс должна попросить wild card.

В марте Серена сыграла впервые с января прошлого года, когда ушла в декрет из-за близости рождения ребенка. В Индиан Уэллсе экс-первая ракетка мира уступила в третьем круге своей сестре Винус, а в Майами вылетела от Наоми Осаки в первом круге.

Турнир в Риме состоится с 13 по 20 мая.

 
 
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Новости спорта, Кэтрин Беллис, Новости тенниса, Серена Уильямс, Теннис.
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