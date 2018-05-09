Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 09.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Фергюсон вышел из комы и произнес первые слова
Фергюсон вышел из комы и произнес первые слова
Новости: Ломаченко - Линарес: что нужно знать о бое
Ломаченко - Линарес: что нужно знать о бое
Новости: Снукер 2018. Один из самых драматичных финалов в истории
Снукер 2018. Один из самых драматичных финалов в истории
Новости: Динамо - Шахтер: где смотреть финал Кубка Украины
Динамо - Шахтер: где смотреть финал Кубка Украины
X

Наварро - о матче со Свитолиной

Карала Суарес Наварро
13:50 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Карала Суарес Наварро рассказала, что помогло ей обыграть Элину Свитолину на турнире в Мадриде.

Украинка Элина Свитолина уступила Карле Суарес Наварро в матче второго круга турнира в Мадриде. По словам Наварро, в этом ей помогли родные трибуны, поскольку такую поддержку публики она нигде больше не чувствует.

"Чувствую себя отлично. Я счастлива. Это одна из тех побед, которые очень необходимы. Победа на домашнем корте перед людьми, которые тебя поддерживают и придают тебе уверенность. Это  окрыляет. Вообще, я не привыкла к таким ощущениям. Я испытываю их только здесь. За границей за меня не многие болеют. Поэтому только в Испании я могу увидеть, как 100% публики поддерживают меня. 

Завтра меня ожидает очередной сложный матч, и я уже о нем думаю. Но сейчас я чувствую облегчение, потому что во время матча прошла через некоторые вещи, например, нервозность или напряжение, которые были связаны с тем, что я играла перед моей семьей", - цитирует Наварро WTA Insider.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Карала Суарес Наварро, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра

Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра
"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты

"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Свитолина опустилась на пятое место чемпионской гонки WTA Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой Свитолина оценила свои шансы выиграть турнир WTA в Мадриде

Последние новости

В Киеве мужчина с ружьем направлялся на массовые мероприятия к 9 мая В центре Кабула произошло три взрыва, есть информация о раненых Volvo научит свои грузовики обмениваться данными с легковыми автомобилями
Сегодня читают в спорте
01 Ломаченко - Линарес: что нужно знать о бое
02 Назван главный кандидат на пост наставника "Шахтера"
03 Ломаченко должен лишиться одного из титулов, в случае победы над Линаресом
04 Экс-игрок "Динамо" Макаренко получил тяжелую травму в Бельгии
05 "Ювентус" хочет заменить Буффона украинским вундеркиндом
Новости сегодня
14:52 Звезда сериала "Дневники вампира" Стивен Маккуин разорвал помолвку с невестой
14:48 В парламенте Ирана законодатели сожгли флаг США
14:40 Удивительные картины ножом по коже от Marka Evansa (Фото)
14:37 Капитан Лез Эрбье поднял Кубок Франции с игроками ПСЖ
14:34 Замглавы МВД: на задержанных Бережную и главу С14 составят админпротоколы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко и Гройсман возложили цветы к Вечному огню в Киеве
Порошенко и Гройсман возложили цветы к Вечному огню в Киеве
Новости: В Украине вступил в силу закон о кибербезопасности
В Украине вступил в силу закон о кибербезопасности
Новости: Евровидение 2018: Стала известна десятка победителей первого полуфинала
Евровидение 2018: победители первого полуфинала
Новости: В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
Добавить комментарий
0