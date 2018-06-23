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Стаховский вышел в финал Илкли и поборется за первый титул в сезоне

Сергей Стаховский
18:12 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Сергей Стаховский в одном шаге от первой победы на турнире в сезоне.

Украинский теннисист Сергей Стаховский справился с американцем Майклом Ммо в двух очень тяжелых сетах.

В первой партии все решил один гейм, который Стаховский забрал на подаче американца. Во втором украинец вел со счетом 3-1, но упустил свою подачу. В десятом гейме Ммо имел превосходный шанс забрать подачу Стаховского и сравнять счет в матче, но не сумел сделать этого, а затем сразу же проиграл свою подачу.

В финале Илкли Сергею Стаховскому будет противостоять 209-я ракетка мира немец Оскар Отте. Это будет первая встреча теннисистов.

Сергей Стаховский (Украина, 8) – Майкл Ммо (США, 7) – 6:4, 7:5

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Новости спорта, Майкл Ммо, Новости тенниса, Сергей Стаховский, Теннис.
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