Рейтинг ATP: Надаль обошел Федерера в борьбе за первое место

В обновленном рейтинге ATP от 25 июня испанец Рафаэль Надаль обошел швейцарца Роджера Федерера и стал первой ракеткой мира.

Хорватский теннисист Марин Чилич поднялся на пятую строчку благодаря победе над Новаком Джоковичем в финале турнира в Лондоне.

Лучший из украинцев, Александр Долгополов, поднялся на 63 место.

Триумф другого представителя Украины Сергея Стаховского в Илкли принес ему сразу +31 в классификации. Таким образом, он приблизился к топ-100.

Рейтинг ATP (11.06.2018):

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8720

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5755

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5080

5 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5060

6 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4780

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3835

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3635

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

10 (10). Джон Иснер (США) – 3070

...63 (64). Александр Долгополов (Украина) – 885

...109 (140). Сергей Стаховский (Украина) – 513

...297 (287). Илья Марченко (Украина) – 177