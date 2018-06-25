Рейтинг ATP: Надаль обошел Федерера в борьбе за первое место
Новости спорта: Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В обновленном рейтинге ATP от 25 июня испанец Рафаэль Надаль обошел швейцарца Роджера Федерера и стал первой ракеткой мира.
Хорватский теннисист Марин Чилич поднялся на пятую строчку благодаря победе над Новаком Джоковичем в финале турнира в Лондоне.
Лучший из украинцев, Александр Долгополов, поднялся на 63 место.
Триумф другого представителя Украины Сергея Стаховского в Илкли принес ему сразу +31 в классификации. Таким образом, он приблизился к топ-100.
Рейтинг ATP (11.06.2018):
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8720
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5755
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5080
5 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5060
6 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4780
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3835
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3635
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110
10 (10). Джон Иснер (США) – 3070
...63 (64). Александр Долгополов (Украина) – 885
...109 (140). Сергей Стаховский (Украина) – 513
...297 (287). Илья Марченко (Украина) – 177