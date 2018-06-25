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Рейтинг ATP: Надаль обошел Федерера в борьбе за первое место

Рафаэль Надаль
12:51 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновленном рейтинге ATP от 25 июня испанец Рафаэль Надаль обошел швейцарца Роджера Федерера и стал первой ракеткой мира.

Хорватский теннисист Марин Чилич поднялся на пятую строчку благодаря победе над Новаком Джоковичем в финале турнира в Лондоне.

Лучший из украинцев, Александр Долгополов, поднялся на 63 место.

Триумф другого представителя Украины Сергея Стаховского в Илкли принес ему сразу +31 в классификации. Таким образом, он приблизился к топ-100.

Рейтинг ATP (11.06.2018):

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8720

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5755

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5080

5 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5060

6 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4780

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3835

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3635

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

10 (10). Джон Иснер (США) – 3070

...63 (64). Александр Долгополов (Украина) – 885

...109 (140). Сергей Стаховский (Украина) – 513

...297 (287). Илья Марченко (Украина) – 177

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Новости спорта, АТР, Новости тенниса, Рафаэль Надаль, Теннис.
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