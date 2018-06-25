Свитолина сохранила позицию в чемпионской гонке WTA
Новости спорта: Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.
В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 25 июня чешка Петра Квитова поднялась на вторую строчку, россиянка Дарья Касаткина – на девятую. Лидирует румынка Симона Халеп.
Лучшая из украинок, Элина Свитолина, осталась на четвертом место.
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 5285
2 (3). Петра Квитова (Чехия) – 3502
3 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 3370
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 3050
5 (5). Анжелика Кербер (Германия) – 2731
6 (6). Слоан Стивенс (США) – 2663
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2308
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 2242
9 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 2130
10 (9). Элисе Мертенс (Бельгия) – 2092