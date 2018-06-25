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Свитолина сохранила позицию в чемпионской гонке WTA

Элина Свитолина
13:21 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.

В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 25 июня чешка Петра Квитова поднялась на вторую строчку, россиянка Дарья Касаткина – на девятую. Лидирует румынка Симона Халеп.

Лучшая из украинок, Элина Свитолина, осталась на четвертом место.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 5285

2 (3). Петра Квитова (Чехия) – 3502

3 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 3370

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 3050

5 (5). Анжелика Кербер (Германия) – 2731

6 (6). Слоан Стивенс (США) – 2663

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2308

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 2242

9 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 2130

10 (9). Элисе Мертенс (Бельгия) – 2092

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