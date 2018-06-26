Слова Марченко после поражения на Wimbledon

"Я физически подсел во второй партии. При счете 2:0 начали уходить силы. Тяжело сказать, в чем причина. Либо я задал слишком высокий темп и сам не смог его удержать, либо просто еще физически не готов. Сколько не тренируйся, а в матче все совсем по-другому. Я начал медленнее играть, у соперника появилось больше времени, и так завязалась борьба.

В третьей партии у меня был скрытый матчбол, который не удалось реализовать. Вроде бы и решение правильное принял, но исполнить не получилось. Играл уже на грани, начало прихватывать руку и бедро. Не хватает мне игровой практики и нормальных тренировок, когда не нужно будет подстраиваться под какие-то болевые ощущения каждый день.

В конце первого и начале второго сета провел хороший отрезок. Тренер сказал, что играл даже лучше, чем весь прошлый Wimbledon, поэтому есть надежда, что смогу вернуться на высокий уровень.

Ближайшие планы – участие на турнирах в Атланте и Вашингтоне (если буду проходить по рейтингу).

Готов ли я сыграть за сборную Украины в матче против Португалии? Пока со мной на этот счет не связывались".