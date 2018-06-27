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Марта Костюк: С самого начала я не получала удовольствие от тенниса

Марта Костюк
11:10 Сегодня Телеграф
tennisua.org

Новости спорта: Украинская теннисистка Марта Костюк сказала, что главное — получать удовольствие от игры.

Юная украинская тенниистка Марта Костюк, которой 28 июня исполняется 16 лет (что позволит ей играть больше турниров), в интервью официальному сайту Уимблдона рассказала о том, что помогло ей настроиться на турнир после неудачной с ее точи зрения серии матчей:

«Я проиграла матч в Праге. Тот, который должна была выигрывать. И после этого все пошло не так. Я думала — боже, я совершенно знаю, как играть в теннис. У меня ощущения, что О.. опять эта квалификация, почему я играю так плохо? Думаю другие игроки гордятся тем, что добрались до квалификации на Уимблдоне. Но я не такая, у меня в голове мысли: почему я играю настолько плохо, что до сих пор должна играть квалификацию?

Эмоционально ты должен проходить через очень многое. И тогда я начинаю говорить, думать. Разговор помогает. Что мне в этот раз помогло? Я провела с Иваном Любичичем несколько дней. Я тренировалась вместе с ним, мы общались. Он — очень позитивный человек, и разговоры с ним очень помогли.

Я не мечтаю о каких-то больших достижениях, целях на будущее. Я не такой человек. Что бы ни случилось, я буду делать все, что в моих силах. Не то, что бы мне хотелось быть первой ракеткой мира. Не думаю, что пребывание на вершине рейтинга сделает меня счастливейшим человеком на свете. Может быть, наоборот, я буду несчастна. Для меня главное — наслаждаться процессом. С самого начала я не получала удовольствие от тенниса. Мне он нравился, я любила его, но не наслаждалась процессом, потмоу что я — перфекционист, и для меня все должно быть идеально. Но сейчас я должна получать удовольствие от самой игры, иначе моей карьере придет конец через пару лет»

Во втором раунде квалификации Уимблдона Марта Костюк сыграет с американкой Кристи Ан.

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Новости спорта, Марта Костюк, Новости тенниса, Теннис.
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