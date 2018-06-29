Костюк в свой день рождения не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк, которой сегодня исполнилось 16 лет, не смогла пройти третий квалификационный раунд Уимблдона.

В напряженном поединке Костюк проиграла испанке Соррибес-Тормо.

В первом сете соперницы уверенно забирали свои подачи, но в 6 гейме Марте удалось выиграть гейм испанки. Казалось, что этого преимущества хватит, чтобы довести партию до победы, однако Соррибес-Тормо ответила двумя брейками и не дала украинке взять первый сет.

Во второй половине игры теннисистки выиграли по два гейма на подаче соперницы и перевели игру на тай-брейк, в котором преимущество перешло в руки испанской спортсменки. Костюк сумела отыграть 5 матчпоинтов, но с последним не справилась. В итоге обидное поражение в двух сетах – 5:7, 6:7 (5).