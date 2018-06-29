Уимблдон-2018: все соперницы украинок в первом круге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте Уимблдона встретится с 48-й ракеткой мира немкой Татьяной Марией, обладательницей титула турнира на Мальорке.

Последний раз теннисистки встречались в 2016 году, когда Свитолина одержала победу в матче турнира в Пекине.

Отметим, что в прошлом сезоне Свитолина завершила борьбу на Уимблдоне в четвертом раунде, что является пока ее лучшим результатом в карьере.

Леся Цуренко в первом матче турнира Большого шлема сыграет с венгеркой Тимеи Бабош, над которой триумфовала трижды.

Катерина Козлова будет играть против 75-й ракетки мира американки Дженнифер Брэйди.

Катерина Бондаренко на старте Уимблдона будет противостоять чешке Люси Шафаржовой, занимающей 66-ю строчку рейтинга.

Напомним, перспективная украинския теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона.