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Уимблдон-2018: все соперницы украинок в первом круге

Элина Свитолина
17:11 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко узнали, с каких матчей начнут борьбк на Уимблдоне-2018.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте Уимблдона встретится с 48-й ракеткой мира немкой Татьяной Марией, обладательницей титула турнира на Мальорке.

Последний раз теннисистки встречались в 2016 году, когда Свитолина одержала победу в матче турнира в Пекине.

Отметим, что в прошлом сезоне Свитолина завершила борьбу на Уимблдоне в четвертом раунде, что является пока ее лучшим результатом в карьере.

Леся Цуренко в первом матче турнира Большого шлема сыграет с венгеркой Тимеи Бабош, над которой триумфовала трижды.

Катерина Козлова будет играть против 75-й ракетки мира американки Дженнифер Брэйди.

Катерина Бондаренко на старте Уимблдона будет противостоять чешке Люси Шафаржовой, занимающей 66-ю строчку рейтинга.

Напомним, перспективная украинския теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона.

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Новости спорта, АТР, Новости тенниса, Теннис, Уимблдон, Элина Свитолина.
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