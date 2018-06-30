Долгополов снялся с очередного турнира

По информации Oasport.it, украинский теннисист Александр Долгополов не сыграет на Уимблдоне из-за травмы. Его место займет 33-летний итальянец Симоне Болелли.

Примечательно, что сегодня днем стало известно, с кем украинец сыграет в первом раунде турнира. Соперником Долгополова должен был стать уругваец Пабло Куэвас.

Это не первый серьезный турнир, на котором Александр не принимает участия. Так же было и на Ролан Гаррос-2018, с которого украинец снялся из-за повреждения.

Таким образом, в основной сетке турнира выступит лишь один представитель из Украины — Сергей Стаховский. В первом раунде он сыграет против 29-летнего португальца Жоао Соузы.

Уимблдон стартует 2 июля и продлится две недели. Действующим чемпионом турнира является швейцарец Роджер Федерер.