Рейтинг WTA: Свитолина и Цуренко сохранили свои позиции

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой пятую строчку в рейтинге WTA, а другая украинка Леся Цуренко осталась на 34-м месте. У Катерины Козловой 67-я строчка (о), а вот Катерины Бондаренко поднялась сразу на десять пунктов и теперь 79-я!

В первой десятке рейтинга произошли два изменения. Так, чешка Петра Квитова сместила с седьмой на восьмую строчку свою соотечественницу Каролину Плишкову, а немка Ангелика Кербер выбила из десятки американку Мэдисон Киз.

Топ-10 рейтинга WTA от 1 июля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7871 очко,

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6910,

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550,

4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463,

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250,

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960,

7 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610,

8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4315,

9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971,

10 (11). Ангелика Кербер (Германия) — 3545.