Cтаховский завершил подготовку в Уимблдону

Украинский теннисист Сергей Стаховский обыграл итальянца Андреаса Сеппи 6:3, 6:3 в выставочном матче перед стартом на Уимблдонском турнире. Об этом сообщает Sport Arena.

Стаховский сумел справиться с соперником, победив в каждой из партий с одинаковым счетом - 6:3.

Сергей Стаховский сначала должен был провести выставочный матч против австралийца Танаси Коккинакиса, но организаторы изменили расписание и украинцу пришлось сыграть против итальянца Андреаса Сеппи.

Напомним, Сергей Стаховский стал победителем турнира в Илкли, что гарантировало ему место в основной сетке Уимблдона. В первом раунде Уимблдона, который стартует 2 июля, он сыграет с португальцем Жоао Соузой.