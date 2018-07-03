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Букмекеры определили фаворитов Уимблдона-2018

Трофей Уимблдона
00:48 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Букмекеры не рассчитывают на успех Элины Свитолиной на Уимблдоне-2018.

Матчи на траве являются главной проблемой в карьере украинки. Это покрытие является единственным, на котором у нее отрицательный баланс побед и поражений — 10:13.

Серьезного прогресса в игре Элины на траве за последние годы не наблюдалось, а потому логично не ожидать от нее прорыва и сейчас.

Уже в первом круге у Свитолиной серьезная соперница с хорошим опытом игры на траве. Татьяна Мария хорошо выступает на этом покрытии, а в этом году выиграла турнир на Мальорке. Потому легкой прогулки для украинки не ожидается с самого начала.

Соответственно, коэффициенты букмекеров на триумф Элины на турнире совсем низкие. Если перед Ролан Гаррос ее считали одной из фавориток, то здесь — вполне себе аутсайдер. Фаворит Спорт оценивает победу Свитолиной на Уимблдоне коэффициентом 30.

Главным претендентом на успех считается Петра Квитова. Чешская теннисистка набирает форму и очень неплохо играет на траве. Коэффициент 5,5.

Дальше идет Серена Уильямс (кф 7), прошлогодняя победительница Гарбинье Мугуруса (кф 9) и Анжелик Кербер (кф 13).

Уимблдон пройдет со 2 по 15 июля в Лондоне.

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Новости спорта, Анжелик Кербер, Гарбинье Мугуруса, Петра Квитова, Серена Уильямс, Уимбилдон.
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