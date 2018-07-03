Букмекеры определили фаворитов Уимблдона-2018
Новости спорта: Букмекеры не рассчитывают на успех Элины Свитолиной на Уимблдоне-2018.
Матчи на траве являются главной проблемой в карьере украинки. Это покрытие является единственным, на котором у нее отрицательный баланс побед и поражений — 10:13.
Серьезного прогресса в игре Элины на траве за последние годы не наблюдалось, а потому логично не ожидать от нее прорыва и сейчас.
Уже в первом круге у Свитолиной серьезная соперница с хорошим опытом игры на траве. Татьяна Мария хорошо выступает на этом покрытии, а в этом году выиграла турнир на Мальорке. Потому легкой прогулки для украинки не ожидается с самого начала.
Соответственно, коэффициенты букмекеров на триумф Элины на турнире совсем низкие. Если перед Ролан Гаррос ее считали одной из фавориток, то здесь — вполне себе аутсайдер. Фаворит Спорт оценивает победу Свитолиной на Уимблдоне коэффициентом 30.
Главным претендентом на успех считается Петра Квитова. Чешская теннисистка набирает форму и очень неплохо играет на траве. Коэффициент 5,5.
Дальше идет Серена Уильямс (кф 7), прошлогодняя победительница Гарбинье Мугуруса (кф 9) и Анжелик Кербер (кф 13).
Уимблдон пройдет со 2 по 15 июля в Лондоне.