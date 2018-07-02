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Стаховский не без проблем вышел во второй раунд Уимблдона

Сергей Стаховский
17:35 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Украинец упустил преимущество 2:0, но все-таки выиграл матч.

Сергей Стаховский достаточно уверенно провел первые два сета, не отдав за это время ни одной подачи. Украинец забрал одну подачу соперника в первой партии и две — во втором, благодаря чему повел в счете 2:0.

Для победы в матче Стаховскому надо было выиграть еще один сет, но в третьей партии он неожиданно уступил.

Стаховский и Соуза обменялись ранними брейками, но при счете 5:5 португалец сделал еще один брейк, а затем подал на сет — 7:5. В четвертой партии борьбы не было: украинец взял только один гейм, 1:6.

Казалось, что Соуза переломит ход матча и совершит камбэк, но в решающий момент Стаховский дожал оппонента. В пятой партии Сергей сделал один брейк и выиграл сет — 6:4, а вместе с ним и матч (3:2).

Уимблдон. Первый раунд

Сергей Стаховский (Украина) — Жоао Соуза (Португалия) 3:2 (6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4)

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Новости спорта, WTA, Жоао Соуза, Новости тенниса, Сергей Стаховский, Теннис, Уимблдон.
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