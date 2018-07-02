Цуренко уверенно прошла во второй круг Уимблдона

В первом сете Цуренко играла не слишком хорошо: четыре двойных ошибки, 15 невынужденных ошибок и только шесть виннеров. У Тимеи Бабош был шанс забрать сет, но при этом 5:5 венгерка отдала свою подачу, после чего Цуренко подала на сет.

Во второй партии игра украинки преобразилась: Леся совершила всего три невынужденные ошибки и хорошая игра на подаче. Цуренко сделала два быстрых брейка, затем отыгралась с двух брейкпоинтов на своей подаче, после чего не оставила сопернице шансов.

Бабош взяла еще две свои подачи, но не более того — 6:2 во втором сете и 2:0 в матче.

Леся Цуренко за 74 минуты прошла первый раунд Уимблдона. Во втором круге украинка сыграет против победительницы пары Светлана Кузнецова / Барбора Стрыцова.

Уимблдон. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) — Тимея Бабош (Венгрия) 2:0 (7:5, 6:2)