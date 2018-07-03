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Уимблдон. Джокович стартовал на турнире с уверенной победы

Новак Джокович
21:46 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сербский теннисист Новак Джокович начал свои выступления на Уимблдоне с уверенной победы.

Серб Новак Джокович (12) в первом круге Уимблдона разгромил американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:3, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. 31-летний белградец, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 7 брейк-пойнтов из 19 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Теннис совершил 5 эйсов при 4 двойных.

Следующим соперником Джоковича станет победитель аргентинского противостояния Орасио Себальос — Гидо Андреосси. Оппонент Новака по второму раунду определяется сегодня, 3 июля, а поединок с сербом одному из аргентинцев предстоит в четверг, 5 июля.

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Новости спорта, Новак Джокович, Новости тенниса, Теннис, Уимблдон.
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