Уимблдон. Джокович стартовал на турнире с уверенной победы

Серб Новак Джокович (12) в первом круге Уимблдона разгромил американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:3, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. 31-летний белградец, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 7 брейк-пойнтов из 19 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Теннис совершил 5 эйсов при 4 двойных.

Следующим соперником Джоковича станет победитель аргентинского противостояния Орасио Себальос — Гидо Андреосси. Оппонент Новака по второму раунду определяется сегодня, 3 июля, а поединок с сербом одному из аргентинцев предстоит в четверг, 5 июля.