Уимблдон. Первая ракетка мира Халеп стартовала с победы на турнире

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп (1) в стартовом круге Уимблдона взяла верх над японкой Куруми Нарой. Поединок продолжался 1 час 18 минут и завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу 26-летней уроженки Констанцы. Симона исполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 4 брейк-пойнта из 10 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Куруми обошлась без эйсов при двух двойных.

Следующей соперницей Халеп станет китаянка Чжен Сайсай. Ранее представительница Поднебесной победила соотечественницу — Ван Цян. Матч второго круга Халеп — Чжен Сайсай пройдёт в четверг, 5 июля.