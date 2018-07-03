Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Англия по пенальти обыграла Колумбию и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Англия пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Новости: Свитолина сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Свитолина сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

Уимблдон. Первая ракетка мира Халеп стартовала с победы на турнире

Симона Халеп
23:29 Вт, 3 Июль 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла свою соперницу в стартовом поединке на Уимблдоне.

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп (1) в стартовом круге Уимблдона взяла верх над японкой Куруми Нарой. Поединок продолжался 1 час 18 минут и завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу 26-летней уроженки Констанцы. Симона исполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 4 брейк-пойнта из 10 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Куруми обошлась без эйсов при двух двойных.

Следующей соперницей Халеп станет китаянка Чжен Сайсай. Ранее представительница Поднебесной победила соотечественницу — Ван Цян. Матч второго круга Халеп — Чжен Сайсай пройдёт в четверг, 5 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости тенниса, Симона Халеп, Теннис, Уимблдон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Четвертая ракетка мира проиграла в первом раунде Уимблдона Стаховский не без проблем вышел во второй раунд Уимблдона Цуренко – Бабош: прогноз букмекеров на матч Уимблдона

Последние новости

На территории Мариупольского меткомбината обнаружен снаряд Лидер атаки "Лестера" продолжит карьеру в "Ман Сити" "Минус" внешней торговли Украины вырос почти на четверть
Сегодня читают в спорте
01 Ярмоленко - о новом тренере "Боруссии" и ЧМ-2018
02 Легендарный вратарь "МЮ" жестко раскритиковал Неймара
03 Эмери намерен приобрести в "Арсенал" хавбека "Барселоны"
04 Лидер атаки "Лестера" продолжит карьеру в "Ман Сити"
05 Футбол. Легенда сборной Мексики объявил о завершении карьеры
Новости сегодня
00:57 Пожилые мужчины, которые находятся в прекрасной форме (Фото)
00:38 Ликвидация Верховного суда Украины: Ни один из судей не уволился
00:28 Первые леди "ада": самые красивые жены мировых диктаторов (Фото)
00:20 Засуха в Ирландии: Власти Дублина ввели ограничение на использование воды
00:15 В Одесской области засняли смерч (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Финляндия выделит 6 млн евро для реформирования украинских школ
Финляндия выделит 6 млн евро для украинских школ
Новости: В Одесской области 14 вагонов сошли с рельсов: приостановлено движение поездов
В Одесской области грузовой поезд сошел с рельсов
Новости: Сальвини искупался в бассейне босса мафии (Видео)
Сальвини искупался в бассейне босса мафии (Видео)
Новости: Археологи обнаружили бронзовую статую бога Осириса
Археологи обнаружили бронзовую статую бога Осириса
Добавить комментарий
0