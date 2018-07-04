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Стаховский покинул Уимблдон 2018

Сергей Стаховский
18:30 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинец дал бой прошлогоднему полуфиналисту, но уступил в трех сетах.

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский не сумел пройти в третий круг Уимблдона, уступив американца Сэму Куэрри, сеянному под 11-м номером.

В первом сете Стаховский дал серьезный бой фавориту, имел два брейк-пойнта, но он ими воспользоваться не сумел.

На тайбрейке Куэрри выиграл один розыгрыш на подаче украинца, чего оказалось достаточно для победы в партии.

Второй и третий сет прошел по одинаковому сценарию – Стаховский на старте сета проигрывал свою подачу, а дальше у него не получалось вернуться в игру из-за уверенной подачи Куэрри, который в итоге выиграл матч в трех сетах - 6-7(4), 3-6, 3-6.

В первом раунде Уимблдона Сергей Стаховский в пяти сетах обыграл Жоао Соузу.

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Новости спорта, Новости тенниса, Сергей Стаховский, Теннис, Уимблдон.
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