Халеп останется первой ракеткой мира после Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп останется лидером рейтинга WTA после завершения главного травяного турнира сезона – Уимблдона.

Сенсационный ранний вылет второй ракетки мира Каролин Возняцки во втором раунде Уимблдона убил интригу в борьбе за первую строчку рейтинга WTA, как минимум до следующего турнира Большого шлема. Симона Халеп, которая уже 36 недель лидирует в рейтинге WTA, продолжит свое лидерство, независимо от своих личных результатов на Уимблдоне.

Отметим, что на этом мейджоре уже прекратили борьбу уже 4 теннисистки из первой десятки мирового рейтинга: американка Слоан Стивенс (4), украинка Элина Свитолина (5), француженка Каролин Гарсия (6) и чешка Петра Квитова (8).