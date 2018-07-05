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Уимблдон-2018: Надаль уверенно переиграл Кукушкина

Рафаэль Надаль
22:02 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал уверенную победу над казахом Михаилом Кукушкиным.

Испанец Рафаэль Надаль (2) во втором круге Уимблдона взял верх над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего уроженца Манакора. Рафаэль сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Михаил трижды подал навылет при 1 двойной.

Следующим оппонентом Надаля станет австралиец Алекс де Минор, ранее одолевший француза Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:2, 6:7, 7:5, 6:3. Матч третьего круга Надаль — де Минор состоится в субботу, 7 июля.

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Новости спорта, Новости тенниса, Рафаэль Надаль, Теннис, Уимблдон 2018.
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