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Свитолина и Киченок окончательно покинули Уимблдон-2018

Элина Свитолина
08:51 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Элина Свитолина и Людмила Киченок прекратили борьбу на турнире Уимблдон-2018.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина вместе с французом Николя Маю проиграла матч 2-го круга соревнований смешанных пар теннисного Уимблдонского турнира дуэту Андреа Сестино-Главачкова (Чехия)/Эдуард Роже-Васслен (Франция).

Результат поединка, который длился 1 час 4 минуты, - 3:6, 3:6.

Выбыла из турнира в миксте и украинка Людмила Киченок, которая также должна была играть во втором круге. Ее партнер Артем Ситак из Новой Зеландии сегодня же провел четырехчасовой матч в классическом парном разряде, вышел в четвертьфинал и отказался от соревнований смешанных пар.

Тепер на Уимблдоне-2018 Украину представляет лишь юная киевлянка Виктория Дема, которая во втором раунде юниорского турнира встретится с американкой Алексой Ноэль.

Заявлена Виктория и в парном разряде, где выступает вместе с Франческой Курми с Мальты. В первом круге девушки сыграют с дуэтом Адриенн Надь (Венгрия)/Стефания Рогожинская (Польша).

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Новости спорта, АТР, Теннис, Уимблдон, Уимблдон 2018, Элина Свитолина.
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