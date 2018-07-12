Федерер сенсационно выбыл из Уимблдона 2018

Первый номер посева Уимблдонского турнира Роджер Федерер сенсационно выбыл из турнира уже в четвертьфинале. Швейцарец в пяти сетах уступил южноафриканцу Кевину Андерсону (8-й в рейтинге АТР) со счетом 6:2, 7:6 (5), 5:7, 4:6, 11:13.

Матч продолжался 4 часа и 17 минут. Андерсон в третьем сете при счете 0:2 сумел отыграть матч-болы. Андерсон впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. За место в финале южноафриканец поборется с победителем пары Изнер - Раонич.

Восьмикратный победитель Уимблдона Федерер впервые за пять сезонов не сумел пробиться в полуфинал этого турнира.

Во втором полуфинале сыграют Новак Джокович и победитель пары Надаль - Дель Потро.