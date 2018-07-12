Уимблдон-2018: определилась вторая финалистка турнира

Американка Серена Уильямс (25) в полуфинале женского одиночного разряда Уимблдона уверенно победила немку Юлию Гёргес (13) со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. 36-летняя уроженка Сагинау, занимающая 181-е место в рейтинге WТА, исполнила 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта и проиграла 1 гейм на своей подаче. Серена совершила 16 виннеров и 7 невынужденных ошибок, а её оппонентка активно выиграла 20 розыгрышей при 11 собственных неточностях.

За 24-й титул на турнирах серии «Большого шлема» Уильямс поспорит с немкой Анжеликой Кербер (11), которая ранее взяла верх над латвийкой Еленой Остапенко.