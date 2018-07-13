Уильямс о финале Уимблдона: Кербер сейчас играет отлично

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с немкой Анжеликой Кербер в финале Уимблдона.

"Кербер сейчас играет отлично. По сравнению с ней немногие играли так же здорово. Мне кажется, что трава — лучшее покрытие для нее. Это ее второй финал за три года. Поверьте мне, я знаю, что Кербер хочет выиграть Уимблдон. Я также хочу победить. Думаю, мы обе относимся к этому финалу, как к последнему, так что игра получится прекрасной. Надеюсь, я смогу добиться позитивного результата. Меня не считали фаворитом, и это расстраивало. Теперь даже не знаю, что лучше — считаться фаворитом или нет".