Ястремская вышла в полуфинал турнира в Будапеште
Новости спорта: Одесситка Ястремская достигла полуфинала 100-тысячника в Венгрии.
18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в пятницу в полуфинал представительного турнира ITF с призовым фондом 100 тыс долл Hungarian Pro Circuit Ladies Open в Будапеште.
Одесситка за 1 час 5 минут обыграла хорватку Тену Лукас - 6:3, 6:3.
В шаге от финала Даяна встретится с 23-летней представительницей России Екатериной Александровой, которую уже дважды побеждала в этом году. Александрова одолела в 1/4-й Онс Жабер из Туниса - 6:4, 6:3.
Напомним, что на прошлой неделе Ястремская завоевала титул на турнире ITF TIRO A VOLO в Риме, отдав в финале руссиянке Анастасии Потаповой лишь один гейм - 6:1, 6:0.
Соревнования в столице Венгрии продлятся по 15 июля.