Ястремская вышла в полуфинал турнира в Будапеште

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в пятницу в полуфинал представительного турнира ITF с призовым фондом 100 тыс долл Hungarian Pro Circuit Ladies Open в Будапеште.

Одесситка за 1 час 5 минут обыграла хорватку Тену Лукас - 6:3, 6:3.

В шаге от финала Даяна встретится с 23-летней представительницей России Екатериной Александровой, которую уже дважды побеждала в этом году. Александрова одолела в 1/4-й Онс Жабер из Туниса - 6:4, 6:3.

Напомним, что на прошлой неделе Ястремская завоевала титул на турнире ITF TIRO A VOLO в Риме, отдав в финале руссиянке Анастасии Потаповой лишь один гейм - 6:1, 6:0.

Соревнования в столице Венгрии продлятся по 15 июля.