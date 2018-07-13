Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в ноябре-декабре
Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в ноябре-декабре
Новости: Ярмоленко провел первую тренировку в "Вест Хэме"
Ярмоленко провел первую тренировку в "Вест Хэме"
Новости: Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
Новости: Самые красивые и очаровательные девушки на трибунах стадионов ЧМ-2018 (Фото)
Самые красивые и очаровательные девушки на трибунах стадионов ЧМ-2018 (Фото)
X

Уимблдон-2018: полуфиналисты установили возрастной рекорд

Уимблдон - 2018
17:44 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Полуфиналисты Уимблдона установили возрастной рекорд Открытой эры.

Участники полуфинальных матчей мужской одиночной сетки Уимблдона установили возрастной рекорд – впервые в Открытой эре все полуфиналисты мужского ТБШ старше 30 лет. В матчах 1/2 финала сыграют: Рафаэль Надаль (32 года), Новак Джокович (31 год), Джон Иснер (33 года), Кевин Андерсон (32 года).

Ранее лишь трижды трое из четырёх полуфиналистов были старше 30 лет («Ролан Гаррос»—1968, Australian Open 2017, «Ролан Гаррос»—2017).

Уже по итогам турнира будет установлен ещё один рекорд – никогда ранее Уимблдон два раза подряд не выигрывал игрок, которому было более 30 лет. В прошлом году соревнования выиграл Роджер Федерер, которому на тот момент было 35 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, АТР, Новости тенниса, Теннис, Уимблдон, Уимблдон 2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)
Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10

Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)
Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)

Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)
Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Федерер сенсационно выбыл из Уимблдона 2018 Уимблдон-2018. Серб Джокович вышел в полуфинал Свитолина и Киченок окончательно покинули Уимблдон-2018

Последние новости

Лидер сборной Хорватии Ракитич - о Модриче и Золотом мяче Пулев может сразиться с Фьюри "Я взволнован": Владимир Кличко вручит награду солисту Scorpions
Сегодня читают в спорте
01 Наставник "Вест Хэма": Я Ярмоленко восхищался долгое время
02 Слова Саутгейта перед матчем ЧМ-2018 Англия - Бельгия
03 Лидер сборной Хорватии Ракитич - о Модриче и Золотом мяче
04 Сиренко: Усику все равно, где боксировать - хоть на Марсе
05 Бернарду поступило предложение с годовой зарплатой в 2,3 млн евро
Новости сегодня
04:47 Исследователи из Бразилии назвали самую опасную позу в сексе
04:30 Зарядитесь позитивом: веселые и курьезные случаи из жизни
04:26 Звезда сериала "Друзья" призналась, что беременна от Брэда Питта
03:55 Забавные картинки, которые не дадут грустить вам ночью
03:34 Снимки моделей плейбоя до и после макияжа (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Новости: Руководство НАТО планирует визит в Украину
Руководство НАТО планирует визит в Украину
Новости: МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
Новости: Врачи нашли простой способ победить диабет
Врачи нашли простой способ победить диабет
Добавить комментарий
0