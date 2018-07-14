Полуфинал Уимблдона-2018 Джокович - Надаль перенесен

Стало известно время продолжения второго полуфинального поединка Уимблдона в мужском одиночном разряде между сербом Новаком Джоковичем (12) и испанцем Рафаэлем Надалем (2). Теннисисты вернутся на Центральный корт в субботу, 14 июля, в 13:00 по местному времени (15:00 Киев). Напомним, что матч был перенесён при счёте 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) в пользу Новака, который отыграл на тай-брейке три сетбола. При этом всего через час по плану должен стартовать женский финальный поединок между немкой Анжеликой Кербер и американкой Сереной Уильямс.

Надаль вне зависимости от исхода этого матча останется первой ракеткой мира. Джокович в случае поражения поднимется на 13-ю строчку, а если завоюет на Уимблдоне титул, то вернётся в топ-10.