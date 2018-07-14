Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 15.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кербер стала чемпионкой Уимблдона-2018
Кербер стала чемпионкой Уимблдона-2018
Новости: Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
Новости: Усик - Гассиев: В России не понимают недовольство команды украинца
Усик - Гассиев: В России не понимают недовольство команды украинца
Новости: Как феноменальные бельгийцы Англию победили в игре за бронзу ЧМ-2018 (Фото)
Как феноменальные бельгийцы Англию победили в игре за бронзу ЧМ-2018 (Фото)
X

Джокович обыграл Надаля на пути в финал Уимблдона-2018

Новак Джокович
19:11 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Новак Джокович в пяти сетах обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона.

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». 12-я ракетка соревнований обыграл испанца Рафаэля Надаля, посеянного под вторым номером, со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8. Поединок был перенесён с 13 на 14 июля после того, как спортсмены сыграли три сета.

В общей сложности теннисисты провели на корте 5 часов 14 минут. Джокович выполнил 23 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 19, активно выиграл 73 очка и допустил 42 невынужденные ошибки. На счету Надаля 9 эйсов, 4 двойные и 42 невынужденные ошибки, 4 реализованных брейк-пойнта из 11 и 73 виннера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новак Джокович, Новости тенниса, Теннис, Уимблдон 2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самые красивые и очаровательные девушки на трибунах стадионов ЧМ-2018 (Фото)

Самые красивые и очаровательные девушки на трибунах стадионов ЧМ-2018 (Фото)
Сногсшибательная Ивана Гугич - жена экс-игрока Динамо и финалиста ЧМ-2018 Домагоя Виды (Фото)

Сногсшибательная Ивана Гугич - жена экс-игрока Динамо и финалиста ЧМ-2018 Домагоя Виды (Фото)
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)
Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10

Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Уимблдон-2018: определилась вторая финалистка турнира Определилась первая финалистка Уимблдона-2018 Надаль - о вылете Федерера с Уимблдона: Таков теннис

Последние новости

Завораживающие места, о которых забыло человечество (Фото) Ученые назвали главную опасность бюстгальтера Спортивные красотки с шикарными формами, мимо которых не пройдешь (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Реал сделал заявление по Неймару
02 Динамо обыграло Викторию (Пльзень): обзор матча и видео голов
03 Тренер сборной Франции сравнил Модрича с Месси
04 Тайсон Фьюри: Против Кличко я не был серьезен
05 Ракитич: Модрич заслужил "Золотой мяч"
Новости сегодня
04:18 Очаровательная шведка Майя Нильссон - жена защитника "МЮ" Линделефа (Фото)
03:53 Правоохранители разоблачили подпольную нарколабораторию в Мариуполе
03:45 Невероятно красивое место! Залипье - самая яркая деревня Польши (Фото)
03:12 Психологи назвали главные страхи мужчин
03:04 Как отдыхали американские солдаты во время войны во Вьетнаме (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Долгожданный мир: Президент Эритреи на три дня прибыл в столицу Эфиопии
Президент Эритреи на три дня прибыл в столицу Эфиопии
Новости: Израиль нанес массированный авиаудар по Сектору Газы
Израиль нанес авиаудар по Сектору Газы
Новости: В Харькове автомобиль сбил коляску с младенцем
В Харькове автомобиль сбил коляску с младенцем
Новости: Недостаток сна в детстве приводит к алкоголизму и наркомании
Недостаток сна в детстве приводит к алкоголизму и наркомании
Добавить комментарий
0