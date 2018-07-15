Уимблдон-2018: сегодня состоится финал Джокович - Андерсон

Джокович vs Андерсон

Достижения 32-летнего южноафриканца Кевина Андерсона можно кое в чем сравнить с выступлением хорвата Горана Иванишевича в 2001 году. Тогда, правда, будущий победитель вообще начинал турнир как обладатель wild card, Андресон - пока восьмая ракетка мира. Тем не менее мало кто верил в его участие в решающем матче, учитывая, что в его половине сетки был великий Роджер Федерер и перспективный Изнер. На то, чтобы пройти их обоих, Кевину понадобилось играть по пять сетов.

Кажется, у Новака Джоковича будет преимущество в свежести, однако серб, напомним, свой полуфинал сыграл только вчера. И тоже был вынужден провести на корте длительное время - Рафаэль Надаль никак не хотел пускать Новака в его пятый финал главного турнира на траве. Однако испанец в конце концов сдался. Теперь Джоко, который в рейтинге ATP занимает необычное 21-й место, имеет шанс выиграть свой 13-й титул на турнирах серии Grand Slam в целом и четвертый Wimbledon частности.

Интересно, что нынешние соперники по финалу имеют достаточно богатую историю противостояний. За десять последних лет Андерсон и Джокович сыграли шесть матчей, два из которых состоялись на Уимблдоне. В далеком в 2008-м в Майами победил южноафриканец, далее всегда сильнее был Джокович. Но в последней встрече, которая состоялась в 2015 году на Уимблдоне, поединок растянулся на пять сетов и длился почти четыре часа.

Конечно, Джокович, который стремится вернуться на вершину Олимпа, фаворит, но Андерсон доказал, что возраст пока играет ему на руку. После 30 он вышел во второй финал турнира Grand Slam (первый был в прошлом году в США) и полон желания создать сенсацию. Поэтому как минимум один сет у Новака он возьмет.

Матч Кевин Андерсон - Новак Джокович запланировано на 16:00 (не забываем об английской погоде).