Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 15.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Новости: Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
Новости: Уимблдон-2018: сегодня состоится финал Джокович - Андерсон
Уимблдон-2018: сегодня состоится финал Джокович - Андерсон
Новости: Франция 4:2 Хорватия: события матча
Франция 4:2 Хорватия: события матча
X

Стал известен победитель Уимблдон-2018

Смотрите фото (6)
Новак Джокович
18:41 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Серб Новак Джокович, в финале «Уимблдона» обыгравший Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6, выиграл четвертый титул на «Уимблдоне» и 13-й "Большой шлем".

Новак Джокович переиграл в финале Уимблдона Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6. Матч продолжался 2 часа 16 минут.

На счету Новака 6 эйсов, 4 двойных и 4 реализованных брейк-поинта из четырех. Андерсон отметился 10 подачами навылет, 5 двойными и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 7.

Счет в личном противостоянии вырос до 6-1 в пользу Джоковича.

Новак выиграл четвертый титул на Уимблдоне – ранее он побеждал в 2011, 2014, 2015 и годах.

Андерсон проиграл второй финал мэйджора в карьере – в 2017-м он уступил в решающем матче US Open.

За счет этой победы Джокович обошел Роя Эмерсона и вышел на чистое четвертое место по «Шлемам» в истории. Его обходят только Пит Сампрас (14), Рафаэль Надаль (17) и Роджер Федерер (20).

Всего для Джоковича это 69-й титул уровня АТР, который он выиграл в 100-м финале. До «Уимблдона» последним титулом Джоковича был Истбурн-2017.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Альманах 2018, АТР, Новак Джокович, Новости тенниса, Теннис, Уимблдон, Уимблдон 2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Соблазнительная жена главного арбитра финала ЧМ-2018 (Фото)

Соблазнительная жена главного арбитра финала ЧМ-2018 (Фото)
Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)

Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)
Пакьяо феноменально вернулся на ринг, досрочно победив Матиссе (Фото)

Пакьяо феноменально вернулся на ринг, досрочно победив Матиссе (Фото)
Невероятный колорит: самые яркие и удивительные фанаты из разных стран на ЧМ-2018 (Фото)

Невероятный колорит: самые яркие и удивительные фанаты из разных стран на ЧМ-2018 (Фото)
Финал ЧМ-2018: как готовятся сборные к главному поединку мундиаля (Фото)

Финал ЧМ-2018: как готовятся сборные к главному поединку мундиаля (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Уимблдон-2018: полуфиналисты установили возрастной рекорд Ястремская вышла в полуфинал турнира в Будапеште Уильямс о финале Уимблдона: Кербер сейчас играет отлично

Последние новости

Исследователи выяснили, как летние каникулы влияют на детей Эта девушка превращает свои губы в произведение искусства (Фото) "Львов" укрепился двумя новичками
Сегодня читают в спорте
01 Франция 4:2 Хорватия: события матча
02 Франция - Хорватия: где и когда смотреть финал ЧМ-2018
03 Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2018
04 Франция - Хорватия: интересные факты перед финалом ЧМ-2018
05 Реал сделал заявление по Неймару
Новости сегодня
20:54 В мини-приюте Харькова лопатой порубили всех котят
20:43 Как меняется внешность мужчины после сбривания бороды (Фото)
20:31 Трамп внес Евросоюз в свой список "недругов"
20:15 Авто с иностранцами вылетело из моста на Львовщине
20:14 Назван лучший игрок финала ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев
Сегодня отмечается День украинских миротворцев
Новости: В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
Новости: Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Новости: Диетологи подсказали, как очистить организм от токсинов
Диетологи подсказали, как очистить организм от токсинов
Добавить комментарий
0