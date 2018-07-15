Стал известен победитель Уимблдон-2018

Новак Джокович переиграл в финале Уимблдона Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6. Матч продолжался 2 часа 16 минут.

На счету Новака 6 эйсов, 4 двойных и 4 реализованных брейк-поинта из четырех. Андерсон отметился 10 подачами навылет, 5 двойными и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 7.

Счет в личном противостоянии вырос до 6-1 в пользу Джоковича.

Новак выиграл четвертый титул на Уимблдоне – ранее он побеждал в 2011, 2014, 2015 и годах.

Андерсон проиграл второй финал мэйджора в карьере – в 2017-м он уступил в решающем матче US Open.

За счет этой победы Джокович обошел Роя Эмерсона и вышел на чистое четвертое место по «Шлемам» в истории. Его обходят только Пит Сампрас (14), Рафаэль Надаль (17) и Роджер Федерер (20).

Всего для Джоковича это 69-й титул уровня АТР, который он выиграл в 100-м финале. До «Уимблдона» последним титулом Джоковича был Истбурн-2017.